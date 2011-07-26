Нарисовать персонажа для детской игры на iPad.

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен18 заявок1335 просмотров
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#1$50

Требуется нарисовать изображение персонажа для концепта детской игры 5-8 лет на iPad.

В дальнейшем потребуется разработка всего графического контента для игры.

Требования к персонажу:

1. Изобразить неподвижно на прозрачном фоне. Енот Рони. Маленький пушистый зверек. Милый и дружелюбный. Очень красивые, хорошо прорисованные глаза. Полосатый хвост. Яркая одежда: футболка и шорты. Высота персонажа 300 пикселей при 132 dpi.

2. Анимировать его эмоцию - радость. Енот поднимает руки вверх и слегка подпрыгивает, на мордочке довольное выражение.

В результате будет выбран специалист для реализации графики всей игры - 10 локаций.

12 лет назад
nalex87
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Jackie2k
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Очень адекватный и креативный специалист своего дела. Приятно общаться и доволен результатом работы.
Заявки фрилансеров
Jackie2k
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1