Нарисовать персонажа для детской игры на iPad.

# 1 — $ 50

Требуется нарисовать изображение персонажа для концепта детской игры 5-8 лет на iPad.

В дальнейшем потребуется разработка всего графического контента для игры.

Требования к персонажу:

1. Изобразить неподвижно на прозрачном фоне. Енот Рони. Маленький пушистый зверек. Милый и дружелюбный. Очень красивые, хорошо прорисованные глаза. Полосатый хвост. Яркая одежда: футболка и шорты. Высота персонажа 300 пикселей при 132 dpi.

2. Анимировать его эмоцию - радость. Енот поднимает руки вверх и слегка подпрыгивает, на мордочке довольное выражение.

В результате будет выбран специалист для реализации графики всей игры - 10 локаций.