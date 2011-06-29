Перерисовать иллюстратор

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Здравствуйте. Есть файл иллюстратора. Нужно его переделать (перерисовать) так, чтобы при сохранение в формате JPEG или PNG в размере 120*120 пикс. было хорошее качество. Чтобы надписи были читабельными, рисунки точными.
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