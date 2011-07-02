Векторная иллюстрация

Для сувенирной компании необходимо разработать дизайн на магнит. Нарисовать нужна мультяшную карту Карпат.Робота з растром . ЦЕНУ И СРОКИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ
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Отрисовать в векторе Эл сигарету. Особое внимание уделить проработке градиентов и теней. Надпись не нужна.
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