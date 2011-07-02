Векторная иллюстрация

$20
Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок294 просмотра
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Отрисовать в векторе Эл сигарету. Особое внимание уделить проработке градиентов и теней. Надпись не нужна.

12 лет назад
ramilgaleev
Рамиль 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад