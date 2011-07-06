Дизайн авто

Отрисовка рисунков в векторный формат
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Добрый день! Есть задача по стайлингу авто. Хонда цивик 5Д. Занимаюсь шинами и дисками (интернет-магазин). хотелось бы видеть на машине что-то абстрактное, привлекающее внимание на дороге. на машине должне быть размещен адрес сайта: allrezina.ru. Корпоративные цвета: черный, красный, немного белого. Не хочу создавать рекламное авто,так как она используется мной в личных целях, но... задача: привлечение внимания на дороге, обращения внимание на диски, установленные на авто, заинтересованность в переходе на адрес сайта. Ключевые слова: тюнинг, спорт, мощь, стиль. Машина черного цвета. Машина должна быть "злая", стильная, оставлять впечатление и запоминаться.
Лучше писать на мыло: [email protected]
Спасибо. Евгений.
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