Дизайн авто

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок257 просмотров
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Добрый день! Есть задача по стайлингу авто. Хонда цивик 5Д. Занимаюсь шинами и дисками (интернет-магазин). хотелось бы видеть на машине что-то абстрактное, привлекающее внимание на дороге. на машине должне быть размещен адрес сайта: allrezina.ru. Корпоративные цвета: черный, красный, немного белого. Не хочу создавать рекламное авто,так как она используется мной в личных целях, но... задача: привлечение внимания на дороге, обращения внимание на диски, установленные на авто, заинтересованность в переходе на адрес сайта. Ключевые слова: тюнинг, спорт, мощь, стиль. Машина черного цвета. Машина должна быть "злая", стильная, оставлять впечатление и запоминаться.

Лучше писать на мыло: [email protected]

Спасибо. Евгений.

12 лет назад
kevmos
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
_korvin_
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Если максимальная оценка была 100 баллов, я бы не задумываясь ее поставил. Первый же вариант в цель. Не было ни одного варианта дизайна, который бы не понравился. Все настолько быстро и четко, буквально с полуслова. Чувствуется, когда человек занимается любимым делом, чувствует тему и делает от души. Как бесплатное приложение - весьма приятное общение на всем протяжении проекта. Также попутно попросил сделать лого для сайта в той же тематике. Нарисовал 1 вариант.... такой, что мне не захотелось видеть другие. Огромное спасибо. Приятно иметь дело с профессионалами. На этом наше сотрудничество не закончится, потому как очень сложно найти людей, любящих и умеющих делать свою работу достойно и от души.