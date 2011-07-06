Дизайн авто

Если максимальная оценка была 100 баллов, я бы не задумываясь ее поставил. Первый же вариант в цель. Не было ни одного варианта дизайна, который бы не понравился. Все настолько быстро и четко, буквально с полуслова. Чувствуется, когда человек занимается любимым делом, чувствует тему и делает от души. Как бесплатное приложение - весьма приятное общение на всем протяжении проекта. Также попутно попросил сделать лого для сайта в той же тематике. Нарисовал 1 вариант.... такой, что мне не захотелось видеть другие. Огромное спасибо. Приятно иметь дело с профессионалами. На этом наше сотрудничество не закончится, потому как очень сложно найти людей, любящих и умеющих делать свою работу достойно и от души.