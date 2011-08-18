Обработка карты Украины

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок592 просмотра
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Существует программа Национальный атлас (http://powertracker.org/viewtopic.php?t=66762) в котором есть общая карта грунтов Украины. Необходимо из этой карты вырезать несколько областей по их ТОЧНЫМ (административным) границам, плюс короткое описание и легенда. Качество фотографии должно быть максимальное (для печати на листе формата А3). Количество областей 6 штук

12 лет назад
dmalyshko
Денис 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Fursa_M
Марина 
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$40
4 дня
Робота выполнена качественно и в срок. Были учтены все пожелания, возникшие в процессе работы. Изменения вносились оперативно. Марина была постоянно на связи. Будем продолжать сотрудничество. Спасибо.
Как заказчик Денис оказался очень лояльным и приятным в общении. Все редактирования, которые вносились в работу, он высказывал корректно, и хотелось работать дальше. Оплата осуществлялась поэтапно и все в срок. Было приятно работать и если надо - продолжим сотрудничество!
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