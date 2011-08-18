Fursa_M

Марина Fursa_M

 
29 летУкраина/Каменец-Подольский
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web Design

Здравствуйте! Я дизайнер с более чем 3-летним опытом работы в области графического дизайна.

Мой набор навыков включает в себя:

- Веб-дизайн (это самая интересная для меня работа)

- Логотипы 

- Флаеры, визитки

- Плакаты, баннеры

- Редактирование фотографий

Отзывчива, восприимчива, готова на редактирование до нужного результата!

Обращайтесь! Разукрасим жизнь вместе!

[email protected]

skype - Fursa_m

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Отзывы заказчиков
flexible86
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Дизайн листовки
Спасибо Вам за адекватную цену и работу!
Цель была поставлена точно, было приятно работать с Андреем. Благодаря оперативным ответам и оценкам, работа была выполнена за вечер! Спасибо!
Ответный отзыв
dmalyshko
Денис 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Обработка карты Украины
Робота выполнена качественно и в срок. Были учтены все пожелания, возникшие в процессе работы. Изменения вносились оперативно. Марина была постоянно на связи. Будем продолжать сотрудничество. Спасибо.
Как заказчик Денис оказался очень лояльным и приятным в общении. Все редактирования, которые вносились в работу, он высказывал корректно, и хотелось работать дальше. Оплата осуществлялась поэтапно и все в срок. Было приятно работать и если надо - продолжим сотрудничество!
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