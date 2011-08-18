Как заказчик Денис оказался очень лояльным и приятным в общении. Все редактирования, которые вносились в работу, он высказывал корректно, и хотелось работать дальше. Оплата осуществлялась поэтапно и все в срок. Было приятно работать и если надо - продолжим сотрудничество!