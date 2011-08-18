Web Design
Здравствуйте! Я дизайнер с более чем 3-летним опытом работы в области графического дизайна.
Мой набор навыков включает в себя:
- Веб-дизайн (это самая интересная для меня работа)
- Логотипы
- Флаеры, визитки
- Плакаты, баннеры
- Редактирование фотографий
Отзывчива, восприимчива, готова на редактирование до нужного результата!
Обращайтесь! Разукрасим жизнь вместе!
skype - Fursa_m
Портфолио
- Дизайн сайтов178 просмотров
- Афиши для караоке-клуба212 просмотров
- Отрисовка иконок226 просмотров
- Логотип229 просмотров
- Визитки156 просмотров
- Ретушь ювелирных украшений222 просмотра
- Буклет для диска194 просмотра
- Ретушь фото, фигуры335 просмотров
- Восстановление фото женщины267 просмотров
- Туфелька, обтравка232 просмотра
- Роллы обтравка269 просмотров
- Самолетик. обтравка204 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Вам за адекватную цену и работу!
Ответный отзыв
Цель была поставлена точно, было приятно работать с Андреем. Благодаря оперативным ответам и оценкам, работа была выполнена за вечер! Спасибо!
$40
10 баллов
12 лет назад
Робота выполнена качественно и в срок. Были учтены все пожелания, возникшие в процессе работы. Изменения вносились оперативно. Марина была постоянно на связи. Будем продолжать сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Как заказчик Денис оказался очень лояльным и приятным в общении. Все редактирования, которые вносились в работу, он высказывал корректно, и хотелось работать дальше. Оплата осуществлялась поэтапно и все в срок. Было приятно работать и если надо - продолжим сотрудничество!