Нарисовать элементы для flash игры

Суть задачи: Производитель поставляет машину, при первом запуске которой необходимо обломить кончик медной трубки. Сделать это должен пользователь машины самостоятельно, а помочь ему должен Ваш стикер. При этом трубку нельзя выдергивать, нельзя откусывать кусачками (при ...