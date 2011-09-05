Нарисовать элементы для flash игры

Для сувенирной компании необходимо разработать дизайн на магнит. Нарисовать нужна мультяшную карту Карпат.Робота з растром . ЦЕНУ И СРОКИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать элементы для серии мини-игр.
Кроме того нужно нарисовать 6 комиксов (каждый из них состоит из трех рисунков).
Подробнее в приложенном файле.
Все вопросы в личку.
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