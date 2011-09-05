Нарисовать элементы для flash игры

$250
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок293 просмотра
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Необходимо нарисовать элементы для серии мини-игр.

Кроме того нужно нарисовать 6 комиксов (каждый из них состоит из трех рисунков).

Подробнее в приложенном файле.

Все вопросы в личку.

12 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IGNI
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
21 отзыв
12 лет назад
$250
5 дней
Качественная работа! Мария великолепный художник, хотя ее услуги несколько дороже других, но они того стоят! Просто непревзойденное качество исполнения!
Александр - отличный заказчик. Задание было изложено четко, оплата каждого этапа работы производилась своевременно и в полном объеме. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Спасибо.
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