DmitrySamoylenko

Дмитрий DmitrySamoylenko

 
35 летРоссия/Ахтубинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
aperkot80
Дмитрий 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
4 функции для обновления дат, PHP
Все реализовано быстро и по заданию! спасибо большое!
Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата, отличный заказчик!
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