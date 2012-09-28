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Дмитрий
DmitrySamoylenko
DmitrySamoylenko
35 лет
Россия
/
Ахтубинск
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Дмитрий
aperkot80
36 лет
Украина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$15
10 баллов
11 лет назад
4 функции для обновления дат, PHP
Все реализовано быстро и по заданию! спасибо большое!
Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата, отличный заказчик!
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Отзывы заказчиков
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