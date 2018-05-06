Создать сайт

Требуется сделать несложный лендинг по выкупу автомобилей с пробегом "под ключ": - дизайн; - адаптированная сео-верстка; - копирайтинг. Для примера можно использовать Карпрайс Спб: http://carprice-spb.ru/ В заявках указывайте стоимость и срок. Желательно выполненные работы по этой тематике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Записал видео.
Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы.
Хостинг https://cp.beget.com
P/s: забыл в видео упомянуть, что при нажатии на кнопку купить, открывается форма для заявки. После отправки, заявка поступит на почту. У данного хостинга, есть бесплатный хостинг, который нам бы хотелось использовать, но в таком случае, заявка не будет приходить на эл.почту. Поэтому, думаем, можно реализовать, чтобы заявка приходила куда нибудь в месенджер, к примеру в ватсап или еще куда то. Чтобы обойтись без почты.
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