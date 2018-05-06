Создать сайт

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Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок208 просмотров
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Добрый день.

Записал видео. 

https://youtu.be/efS-RIn6-A0

Если плохо или неразборчиво слышно или есть доп. вопросы, можно держать связь через тимвивер или подобные сервисы.

Хостинг https://cp.beget.com

P/s: забыл в видео упомянуть, что при нажатии на кнопку купить, открывается форма для заявки. После отправки, заявка поступит на почту. У данного хостинга, есть бесплатный хостинг, который нам бы хотелось использовать, но в таком случае, заявка не будет приходить на эл.почту. Поэтому, думаем, можно реализовать, чтобы заявка приходила куда нибудь в месенджер, к примеру в ватсап или еще куда то. Чтобы обойтись без почты.

6 лет назад
electrocet
Станислав 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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