Создание простенького лендинга пугашки для впн сервиса

Требуется создание лендинга пугашки для впн сервиса

Его задача заключается в том чтобы напугать юзера, что он не использует впн, а значит его может читать и прослушивать кто угодно

Так же на странице должен быть тест из 4х вопросов с 3мя вариантами ответа

После прохождения теста юзер должен нажать кнопку которая отправит его на внешнюю страницу

При этом в линку кнопки перехода нужно вставлять параметр из Гета страницы