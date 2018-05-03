Система безопасной сделки

Нужно сверстать и натянуть сайт на Битрикс Верстка адаптивная Это дизайн главной страницы - внутренние не сложные - будет 2-3 шт. От Вас стоимость и срок?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать под ключ систему безопасной сделки.
Общий алгоритм:
Работодатель приглашает работника в систему через почтовый ящик. Работник регистрируется, стороны договариваются о условиях сделки, фиксируют порядок оплаты и требования к работе. После договоренности работодатель перечисляет в систему деньги, которые резервируются. По выполнении работы и подтверждения работодателем, деньги перечисляются на счет работника. В противном случае возвращаются работодателю.
Что необходимо реализовать:
1. Личный кабинет, с возможностью указания контактной и личной информации;
2. Система зачисления и перечисления платежей;
3. Описание задачи, с возможностью обсуждения и алгоритмом фиксации договоренности, сроков и сумм;
4. Система приглашения от лица работодателя работникам
5. Администраторская панель со списком сделок и возможностью арбитража
6. Система подтверждения выполнения задач
7. Система уведомлений об изменениях статусов
Должны поддерживаться мобильные устройства.
Backend - PHP (возможно использование фреймворков)
Frontend - Vue.js
БД - MySQL/PostgreSQL
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