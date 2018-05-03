Система безопасной сделки

Необходимо разработать под ключ систему безопасной сделки.

Общий алгоритм:

Работодатель приглашает работника в систему через почтовый ящик. Работник регистрируется, стороны договариваются о условиях сделки, фиксируют порядок оплаты и требования к работе. После договоренности работодатель перечисляет в систему деньги, которые резервируются. По выполнении работы и подтверждения работодателем, деньги перечисляются на счет работника. В противном случае возвращаются работодателю.

Что необходимо реализовать:

1. Личный кабинет, с возможностью указания контактной и личной информации;

2. Система зачисления и перечисления платежей;

3. Описание задачи, с возможностью обсуждения и алгоритмом фиксации договоренности, сроков и сумм;

4. Система приглашения от лица работодателя работникам

5. Администраторская панель со списком сделок и возможностью арбитража

6. Система подтверждения выполнения задач

7. Система уведомлений об изменениях статусов

Должны поддерживаться мобильные устройства.

Backend - PHP (возможно использование фреймворков)

Frontend - Vue.js

БД - MySQL/PostgreSQL