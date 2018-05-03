Сайт 1с-Битрикс "Электрика"

$150
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо сделать сайт для команды электриков.

Платформа: 1С-Битрикс

Лицензия: Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". “Старт”

Список услуг:

  • Электромонтажные работы
  • Умный дом
  • Сантехнические работы
  • Ремонтно технические работы
Подробное ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/d/oeIOO46Z3VKd9C

https://send.firefox.com/download/868f18ae4f/#0bVMxQ5LHZRIoAYP7a8FUw

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки!

6 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад