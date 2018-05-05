Необходимо разработать под ключ систему безопасной сделки. Общий алгоритм: Работодатель приглашает работника в систему через почтовый ящик. Работник регистрируется, стороны договариваются о условиях сделки, фиксируют порядок оплаты и требования к работе. После договоренности работодатель перечисляет в систему ...
Адаптивный сайт под ключ на протоколе https, с чистым кодом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Яиз Краснодара.
Требуетсясоздать новый, адаптивный, современный сайт (не шаблонный! с индивидуальным
дизайном!) Гостевого Дома «Каретный Двор» на протоколе https, оптимизированный
для SEO поиска и для контекстной рекламы (Яндекс и Гугл), с чистым кодом, чтобы
я мог самостоятельно установить коды яндекс метрики и гугл аналитики, а также
заливать его на любой хостинг.
На сайте должныбыть тематические страницы, соответствующие предоставляемым услугам: главная (с
красивым описанием), номера в отеле, гостевые домики, сауна, баня, хамам,
контакты. Это предварительный список, его можно обговаривать. К концу года, в эксплуатацию
будет запущено еще 3 бани, информацию о которых необходимо будет добавить на
сайт позже, возможно, создав новые страницы.
Далее,необходимо составить красивый, продающий текст, с указанием наших преимуществ
(его можно составить на основании уже существующего, на старом сайте).
Необходимые фотоматериалы предоставлю без проблем. Также, должны быть доступны
ссылки на социальные сети, в которых есть гостевой дом, а на странице контактов
располагаться яндекс карты, с отметкой местонахождения.
Также у клиентадолжна быть возможность добавить отзыв или оставить заявку на бронирование,
какого либо объекта (не забываем про обработку персональных данных).
Необходимо,чтобы у сайта была мини CRM система с личным кабинетом для управляющего
гостевым домом и отдельно, ограниченным, для администраторов гостевого дома. В
эту CRM систему должны попадать все действияклиента на сайте. Управляющий, кроме того как видеть действия клиентов, через CRM также мог менять тарифы,добавлять/изменять текстовые или фотоматериалы, добавлять/удалять
администраторов отеля. Администратор в CRMдолжен видеть только заявки на бронирование и отзывы, чтобы оперативно их
обрабатывать.
Есть стараяверсия сайта karetniy-dvor.com (домен останется этот), работает на wix, собирал
сам, хостинг на sweb - более 10 лет.
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