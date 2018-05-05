Адаптивный сайт под ключ на протоколе https, с чистым кодом

Добрый день! Яиз Краснодара.

Требуетсясоздать новый, адаптивный, современный сайт (не шаблонный! с индивидуальным

дизайном!) Гостевого Дома «Каретный Двор» на протоколе https, оптимизированный

для SEO поиска и для контекстной рекламы (Яндекс и Гугл), с чистым кодом, чтобы

я мог самостоятельно установить коды яндекс метрики и гугл аналитики, а также

заливать его на любой хостинг.

На сайте должныбыть тематические страницы, соответствующие предоставляемым услугам: главная (с

красивым описанием), номера в отеле, гостевые домики, сауна, баня, хамам,

контакты. Это предварительный список, его можно обговаривать. К концу года, в эксплуатацию

будет запущено еще 3 бани, информацию о которых необходимо будет добавить на

сайт позже, возможно, создав новые страницы.

Далее,необходимо составить красивый, продающий текст, с указанием наших преимуществ

(его можно составить на основании уже существующего, на старом сайте).

Необходимые фотоматериалы предоставлю без проблем. Также, должны быть доступны

ссылки на социальные сети, в которых есть гостевой дом, а на странице контактов

располагаться яндекс карты, с отметкой местонахождения.

Также у клиентадолжна быть возможность добавить отзыв или оставить заявку на бронирование,

какого либо объекта (не забываем про обработку персональных данных).

Необходимо,чтобы у сайта была мини CRM система с личным кабинетом для управляющего

гостевым домом и отдельно, ограниченным, для администраторов гостевого дома. В

эту CRM систему должны попадать все действияклиента на сайте. Управляющий, кроме того как видеть действия клиентов, через CRM также мог менять тарифы,добавлять/изменять текстовые или фотоматериалы, добавлять/удалять

администраторов отеля. Администратор в CRMдолжен видеть только заявки на бронирование и отзывы, чтобы оперативно их

обрабатывать.

Есть стараяверсия сайта karetniy-dvor.com (домен останется этот), работает на wix, собирал

сам, хостинг на sweb - более 10 лет.