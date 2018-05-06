Написать сайт/портал с нуля.

Требуется создать сайт по профилю: ремонт ноутбуков, телефонов и другой техники по образцу. https://remobi.ru/remont-noutbukov
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта с нуля. Не на шаблонных движках, а самописный с индивидуальной cms. Движки типа world press и тд не предлагать сайт/портал сам по себе не сложный подробности при переписке.
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