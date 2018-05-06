Написать сайт/портал с нуля.

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок457 просмотров
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Создание сайта с нуля. Не на шаблонных движках, а самописный с индивидуальной cms.  Движки типа world press и тд не предлагать сайт/портал сам по себе не сложный подробности при переписке.

6 лет назад
guest_15255986355282
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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