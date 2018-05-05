Простенький интернет магазин на 1 страницу (5 слайдов)

строго по шаблону psd

1) Фронт-энд: есть готовый html сайт, нужно переверстать только товары (см. jpg).

адаптивный (для самартфона и компа), кроссбраузерный!

2) Бэк-энд: натянуть верстку на Prestashop или подобную CMS/CRM (современную, с возможностью расширения в будущем) . КРОМЕ: WP , Joomla, Битрикс!

- функция языка (Eng/Rus)

- функция номера заказа

3) Подключить эквайринг: элементарная задача - просто перенаправление на сайт оплаты банка (с суммой и номером заказа). Эквайринг НЕ обязателен. Без этого пункта: стоимость 4 т.р.

4) подключить готовый модуль транспортной компании

Цена 5 000 руб.

Сроки 2 дня

Залить на наш хостинг

Сохранить адаптивность (для смартфонов и компьютера)

Возможна Безопасная сделка! Или поэтапная оплата!

Обязательные требования

Опыт в интернет магазинах от 3 лет.

Опыт в верстке от 3 лет.

ОБЯЗАТЕЛЬНО Укажите в ответе:

1) Скайп

2) портфолио по интернет магазинам

3) с каким движком работаете (CMS/CRM) ?