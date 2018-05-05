Создание 2 сайтов по тех.заданию и размещение в Интернете.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простенький интернет магазин на 1 страницу (5 слайдов)
строго по шаблону psd
1) Фронт-энд: есть готовый html сайт, нужно переверстать только товары (см. jpg).
адаптивный (для самартфона и компа), кроссбраузерный!
2) Бэк-энд: натянуть верстку на Prestashop или подобную CMS/CRM (современную, с возможностью расширения в будущем) . КРОМЕ: WP , Joomla, Битрикс!
- функция языка (Eng/Rus)
- функция номера заказа
3) Подключить эквайринг: элементарная задача - просто перенаправление на сайт оплаты банка (с суммой и номером заказа). Эквайринг НЕ обязателен. Без этого пункта: стоимость 4 т.р.
4) подключить готовый модуль транспортной компании
Цена 5 000 руб.
Сроки 2 дня
Залить на наш хостинг
Сохранить адаптивность (для смартфонов и компьютера)
Возможна Безопасная сделка! Или поэтапная оплата!
Обязательные требования
Опыт в интернет магазинах от 3 лет.
Опыт в верстке от 3 лет.
ОБЯЗАТЕЛЬНО Укажите в ответе:
1) Скайп
2) портфолио по интернет магазинам
3) с каким движком работаете (CMS/CRM) ?
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