Простенький интернет магазин на 1 страницу

$80
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки198 просмотров
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Простенький интернет магазин на 1 страницу (5 слайдов)

строго по шаблону psd

1) Фронт-энд: есть готовый html сайт, нужно переверстать только товары (см. jpg).

адаптивный (для самартфона и компа), кроссбраузерный!

2) Бэк-энд: натянуть верстку на Prestashop или подобную CMS/CRM (современную, с возможностью расширения в будущем) . КРОМЕ: WP , Joomla, Битрикс!

- функция языка (Eng/Rus) 

- функция номера заказа 

3) Подключить эквайринг: элементарная задача - просто перенаправление на сайт оплаты банка (с суммой и номером заказа). Эквайринг НЕ обязателен. Без этого пункта: стоимость 4 т.р. 

4) подключить готовый модуль транспортной компании

Цена 5 000 руб. 

Сроки 2 дня

 Залить на наш хостинг 

Сохранить адаптивность (для смартфонов и компьютера) 

Возможна Безопасная сделка! Или поэтапная оплата!

Обязательные требования

Опыт в интернет магазинах от 3 лет.

 Опыт в верстке от 3 лет.

 ОБЯЗАТЕЛЬНО Укажите в ответе: 

1) Скайп 

2) портфолио по интернет магазинам 

3) с каким движком работаете (CMS/CRM) ?

6 лет назад
nae
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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