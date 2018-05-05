Создание 2 сайтов по тех.заданию и размещение в Интернете.

Добрый день! Яиз Краснодара. Требуетсясоздать новый, адаптивный, современный сайт (не шаблонный! с индивидуальным дизайном!) Гостевого Дома «Каретный Двор» на протоколе https, оптимизированный для SEO поиска и для контекстной рекламы (Яндекс и Гугл), с чистым кодом, чтобы я мог самостоятельно ...