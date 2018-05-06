Сайт услуг на Tilda - создать 6 страниц

Необходимо создать сайт на Tilda для веб-студии со следующими страницами согласно предоставленному ТЗ:

· Главная

· SEO

· Контекстная реклама.

· Создание сайтов.

· Услуги

· Цены

Подойти к заданию нужно творчески, нужен понятный, простой и красивый сайт. Необходима разработка простейшего дизайна, установка счетчиков Метрики и Аналитики,

Рассмотрены будут заявки только пользователей с портфолио и отзывами.

Шаблонные ответы рассматриваться не будут. Если вы действительно заинтересованы, то ознакомьтесь с ТЗ и начинайте свою заявку со слов "с ТЗ ознакомился".