Сайт услуг на Tilda - создать 6 страниц

[u][b]Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость![/b][/u] Необходимо написать на PHP/JavaScript Сайт. Сайт должен состоять из 3 разделов: 1. Административная часть, для администратора (Создание и редактирование полей). 2. Административная часть, для оператора (Заполнение полей). 3. Пользовательская, отображение данных на сайте. Доступ к ...
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Необходимо создать сайт на Tilda для веб-студии со следующими страницами согласно предоставленному ТЗ:
· Главная
· SEO
· Контекстная реклама.
· Создание сайтов.
· Услуги
· Цены
Подойти к заданию нужно творчески, нужен понятный, простой и красивый сайт. Необходима разработка простейшего дизайна, установка счетчиков Метрики и Аналитики,
Рассмотрены будут заявки только пользователей с портфолио и отзывами.
Шаблонные ответы рассматриваться не будут. Если вы действительно заинтересованы, то ознакомьтесь с ТЗ и начинайте свою заявку со слов "с ТЗ ознакомился".
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