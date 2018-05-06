Необходимо написать на PHP/JavaScript Сайт.

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Необходимо написать на PHP/JavaScript Сайт.

Сайт должен состоять из 3 разделов:

1. Административная часть, для администратора (Создание и редактирование полей).

2. Административная часть, для оператора (Заполнение полей).

3. Пользовательская, отображение данных на сайте.

Доступ к первому и второму разделу должен быть по паролю илогину.

Третий раздел будет отображаться на телевизорах со смарт ТВ,разрешение 1920×1080 или 1280×720px.

Необходимо создать поля:

·        Logoкомпании

·        Название компании

·        LogoОсновногообъекта

·        Наименование Основного объекта

·        Наименование Объекта

·        Наименование Суб объекта

·        Макет

·        Блоки

Структура:

-Компания, свойства (Logo,наименование)

--Основной объект, свойства (Logo, наименование)

---Объект, свойства (Logo,наименование)

----Суб объект, свойства (наименование, расположение блоков настранице)

На странице компании отображаются Логотипы Основных объектов иНазвания Основных объектов, должны быть с ссылками на свои странички.

На Странице Основного объекта отображается список Объектов смножественным выбором, можно выбрать все объекты. При выборе одного Объекта

раскрывается список с множественным выбором, можно выбрать все Суб объекты. При

выборе Суб объекта переходит на страницу Суб объекта.

http://сайт.ру/Наименование_компании/Наименование_Основного_объекта/Наименование_Объекта/Наименование_Суб_объекта&редактирование

Администратор может выполнять роль пользователя, оператора.

Дополнительные привилегии:

·        Создавать новые объекты (Основные объекты, Объекты,Суб объекты)

·        Редактировать объекты (Основные объекты, Объекты,Суб объекты)

·        Удалять объекты (Основные объекты, Объекты, Субобъекты)

Оператор может выполнять роль пользователя.

Дополнительные привилегии:

·        Выбирать массовое расположение и отображение блоков,на выбранных Основных объектах, Объектах, Суб объектах.

·        Изменять массовое расположение и отображение блоков,на выбранных Основных объектах, Объектах, Суб объектах.

·        Отменять массовое расположение и отображение блоков,на выбранных Основных объектах, Объектах, Суб объектах.

·        Выбирать расположение и отображение блоков, на выбранномСуб объекте.

·        Изменять расположение и отображение блоков, на выбранномСуб объекте.

·        Отменять расположение и отображение блоков, на выбранномСуб объекте.

Пользователь может просматривать страницу с блоками Субобъектов.

Верстка должна быть адаптирована под телевизорs со смарт ТВ, разрешение 1920×1080 или1280×720 px.

Пропорции блоков должны быть максимально эффективноиспользованы в режиме фуллскрин на телевизорах.

На сайте должна быть возможность загружать данные дляотображения пользователям в блоки следующий контент: Изображения (.jpg, png), Анимация(.gif), Видео с зацикливанием.

В дополнительных блоках необходимо предусмотреть возможность загрузки текста на русском или английском языке, HTML, PHP, JavaScript.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость!

PHPJavascript
6 лет назад
ilya1801
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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