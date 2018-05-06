Создать сайт для форума по ножеделию. Более подробно будем общаться с кандидатами. Предлагайте свою цену и сроки. Портфолио приветствуется.
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Необходимо написать на PHP/JavaScript Сайт.
Сайт должен состоять из 3 разделов:
1. Административная часть, для администратора (Создание и редактирование полей).
2. Административная часть, для оператора (Заполнение полей).
3. Пользовательская, отображение данных на сайте.
Доступ к первому и второму разделу должен быть по паролю илогину.
Третий раздел будет отображаться на телевизорах со смарт ТВ,разрешение 1920×1080 или 1280×720px.
Необходимо создать поля:
· Logoкомпании
· Название компании
· LogoОсновногообъекта
· Наименование Основного объекта
· Наименование Объекта
· Наименование Суб объекта
· Макет
· Блоки
Структура:
-Компания, свойства (Logo,наименование)
--Основной объект, свойства (Logo, наименование)
---Объект, свойства (Logo,наименование)
----Суб объект, свойства (наименование, расположение блоков настранице)
На странице компании отображаются Логотипы Основных объектов иНазвания Основных объектов, должны быть с ссылками на свои странички.
На Странице Основного объекта отображается список Объектов смножественным выбором, можно выбрать все объекты. При выборе одного Объекта
раскрывается список с множественным выбором, можно выбрать все Суб объекты. При
выборе Суб объекта переходит на страницу Суб объекта.
http://сайт.ру/Наименование_компании/Наименование_Основного_объекта/Наименование_Объекта/Наименование_Суб_объекта&редактирование
Администратор может выполнять роль пользователя, оператора.
Дополнительные привилегии:
· Создавать новые объекты (Основные объекты, Объекты,Суб объекты)
· Редактировать объекты (Основные объекты, Объекты,Суб объекты)
· Удалять объекты (Основные объекты, Объекты, Субобъекты)
Оператор может выполнять роль пользователя.
Дополнительные привилегии:
· Выбирать массовое расположение и отображение блоков,на выбранных Основных объектах, Объектах, Суб объектах.
· Изменять массовое расположение и отображение блоков,на выбранных Основных объектах, Объектах, Суб объектах.
· Отменять массовое расположение и отображение блоков,на выбранных Основных объектах, Объектах, Суб объектах.
· Выбирать расположение и отображение блоков, на выбранномСуб объекте.
· Изменять расположение и отображение блоков, на выбранномСуб объекте.
· Отменять расположение и отображение блоков, на выбранномСуб объекте.
Пользователь может просматривать страницу с блоками Субобъектов.
Верстка должна быть адаптирована под телевизорs со смарт ТВ, разрешение 1920×1080 или1280×720 px.
Пропорции блоков должны быть максимально эффективноиспользованы в режиме фуллскрин на телевизорах.
На сайте должна быть возможность загружать данные дляотображения пользователям в блоки следующий контент: Изображения (.jpg, png), Анимация(.gif), Видео с зацикливанием.
В дополнительных блоках необходимо предусмотреть возможность загрузки текста на русском или английском языке, HTML, PHP, JavaScript.
Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость!
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