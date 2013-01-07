bpunching

Антон bpunching

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод с русского на иврит

    Необходимо перевести с русского на иврит 186 слов (просто список слов, не текст) и проверить перевод еще 344 слов. Слова все бытовые и разговорные (разделочная доска, ботва, звезда, цедра, разрыхлитель, полоски, колдовство), ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта стоматологии

    $40

    Необходимо сверстать макет сайта для стоматологической клиники. Необходимое условие - корректное отображение в современных браузерах. Также что-то более менее должно быть видно в IE6 (основная информация). Макет несложный, практически без интерактивных элементов. Подробности и файл ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание дизайна для стоматологической клиники

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта для стоматологической клиники. Из фирменного стиля есть только логотип и цвета - их надо будет использовать. Потребуется много фотографий - на каждой странице должна быть своя шапка с фото (часть фото ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
$16
10 баллов
8 лет назад
Перевод с русского на иврит
Заказчик оперативно на связи, четкое ТЗ, оплата в срок, все отлично!
Ответственный исполнитель, заказ выполнен быстро и четко, рекомендую к сотрудничеству. (Качество работы оцениваю условно, поскольку ивритом не владею, проверить пока не могу. Но надеюсь, что все в порядке.)
Ответный отзыв
alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Верстка сайта стоматологии
Антон замечательный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно работать!
Работа выполнена раньше срока. Все замечания были устранены в течение нескольких часов, несмотря на позднее время суток. Рекомендую.
Ответный отзыв
alphabethater
Василий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Создание дизайна для стоматологической клиники
Сотрудничеством доволен, Антон всегда был на связи и оперативно отвечал на вопросы, четко формулировал задачи и все вовремя оплатил, советую.
Уже во второй раз сотрудничаю с Василием, результатом очень доволен. Хочется отметить отличное соотношение цены и качества, оперативность работы, гибкость и профессионализм.
Ответный отзыв