Необходимо перевести с русского на иврит 186 слов (просто список слов, не текст) и проверить перевод еще 344 слов. Слова все бытовые и разговорные (разделочная доска, ботва, звезда, цедра, разрыхлитель, полоски, колдовство), ...
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$16
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Необходимо сверстать макет сайта для стоматологической клиники. Необходимое условие - корректное отображение в современных браузерах. Также что-то более менее должно быть видно в IE6 (основная информация). Макет несложный, практически без интерактивных элементов. Подробности и файл ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн сайта для стоматологической клиники. Из фирменного стиля есть только логотип и цвета - их надо будет использовать. Потребуется много фотографий - на каждой странице должна быть своя шапка с фото (часть фото ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$16
10 баллов
8 лет назад
Заказчик оперативно на связи, четкое ТЗ, оплата в срок, все отлично!
Ответный отзыв
Ответственный исполнитель, заказ выполнен быстро и четко, рекомендую к сотрудничеству. (Качество работы оцениваю условно, поскольку ивритом не владею, проверить пока не могу. Но надеюсь, что все в порядке.)
$40
10 баллов
12 лет назад
Антон замечательный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Приятно работать!
Ответный отзыв
Работа выполнена раньше срока. Все замечания были устранены в течение нескольких часов, несмотря на позднее время суток. Рекомендую.
$300
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничеством доволен, Антон всегда был на связи и оперативно отвечал на вопросы, четко формулировал задачи и все вовремя оплатил, советую.
Ответный отзыв
Уже во второй раз сотрудничаю с Василием, результатом очень доволен. Хочется отметить отличное соотношение цены и качества, оперативность работы, гибкость и профессионализм.