witec

Виктор witec

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

HTML-верстка

- HTML4/HTML5, CSS/CSS3, jQuery.

- Соблюдение стандартов W3C.

- Кроссбраузерность (IE7+, Chrome, Firefox, Safari, Opera).

- Блочная, резиновая/фиксированная вёрстка.

Отзывы заказчиков

irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Правки сайта на html
HTML
Виктор очень хорошо справился с поставленной задачей, кроме того все правки, которых не было в ТЗ и которые возникли в процессе работы были быстро реализованы. Рекомендую для сотрудничества.
Заказчик просто замечательнейший! Очень приятно было работать! Доступное и подробное ТЗ. Оплата без проблем. Всем советую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1248