HTML-верстка
- HTML4/HTML5, CSS/CSS3, jQuery.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Кроссбраузерность (IE7+, Chrome, Firefox, Safari, Opera).
- Блочная, резиновая/фиксированная вёрстка.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
12 лет назад
HTML
Виктор очень хорошо справился с поставленной задачей, кроме того все правки, которых не было в ТЗ и которые возникли в процессе работы были быстро реализованы. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Заказчик просто замечательнейший! Очень приятно было работать! Доступное и подробное ТЗ. Оплата без проблем. Всем советую!
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1248