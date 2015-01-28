Сделать дизайн-проект значка (круглый, закатный)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок159 просмотров

Есть стилистика в которой надо сделать и фотографии с которых надо взять образы. Немного текста.

Т.е. надо нарисовать с нуля. В архиве фото и задание подробно.

Жду ваши сроки и цену. задание не сложное для дизайнера. буду отталкиваться от предложенных цен.

11 лет назад
Propovednic
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$80
1 день
все было сделано как и хотел заказчик.
Работать с Михаилом легко. Своевременная оплата, четкое и ясное ТЗ. Рекомендую

Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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