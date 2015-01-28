Сделать дизайн-проект значка (круглый, закатный)

Есть стилистика в которой надо сделать и фотографии с которых надо взять образы. Немного текста.

Т.е. надо нарисовать с нуля. В архиве фото и задание подробно.

Жду ваши сроки и цену. задание не сложное для дизайнера. буду отталкиваться от предложенных цен.