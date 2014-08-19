Нужен лого для интернет-магазина. В приложении примеры того, в каком стиле это хочется видеть. Лого простые, но надо будет немного поимпровизировать.
Создать логотип "АвтоКапа"
Нужно создать логотип со словом "АвтоКапа"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Требуется создать логотип для компании, которая занимается экспертизой зданий и сооружений, обследованием технического состояния строительных конструкций. Что хотим видеть на логотипе? Название компании – Строй Экспрет Билдинг ...Завершен11 лет назад
Есть логотип в .JPG Надо отрисовать его в вектор, в формат .CDR + есть графическое изображение в .JPG Надо сделать коллаж в .JPG на основе отрисованного логотипа и этого доп.изображения ...Завершен11 лет назад
сайт www.gun66.ru нужен логотип в цветовом стиле нового сайта http://gun66.site24.pro/Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Всем привет! Нужен один-полтора варианта логотипа для сайта облачного видеонаблюдения iseeall.ru. Идея есть и нужно просто ее реализовать. Идея такова: глаз в облаке. Облако примерно такое как у http://c9.io/, может быть ...Завершен11 лет назад
Нужно отрисовать логотип по макету во вложении. В нескольких цветовых вариантов, цвета: красный, синий, желтый, черный (темно-серый), белый.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт11 лет назад
Для фирмы занимающейся инфо-бизнесом необходимо разработать логотип, оригинальный, и для того, кто подойдет, постоянная работа по созданию флаеровЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разработать запоминающийся логотип для интернет-магазина по продаже матрасов. Логотип должен быть выполнен в темно-синих или темно-фиолетовых тонах, на нем будет присутствовать название сайта. Более подробную информацию, о том, как мы его представляем можем ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нам нужен минималистичный и запоминающийся логотип. Проект этот http://paso.com.ua (организация переезда в Испанию) - в логотипе должно присутствовать слово PASO (с испан.ШАГ), а также слоган должен быть частью логотипа - ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо создать эмблему футбольного клуба. Название команды и идеи по поводу реализации будут предоставлены при заинтересованности. Желаемый срок исполнения - до 24.08, но - чем раньше, тем лучше. От вас требуется указать ...Завершен11 лет назад