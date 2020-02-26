Здравствуйте. Нужно реализовать такой же принцип загрузки файлов, как на этих сайтах [url=https://top-androids.ru]раз[/url], [url=https://fanapk.ru/]два[/url]. Отдельная страница с кнопкой загрузки, таймером, каунтом... Сама кнопка в виде leech ссылки на сторонний сервер с файлами.