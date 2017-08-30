Сведение песни

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт16 заявок331 просмотр

Нужно сделать качественное сведение песни.

Присылайте кусочек песни с примером обработки.

Материалы здесь:

https://drive.google.com/open?id=0B_eEdIWV-IPlcVVkemh6eUFnM3M

связь удобнее по скайпу

Если понравится, будем делать 10 песен.

8 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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