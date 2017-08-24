Спасибо за звонок в клуб виртуальной реальности VrZone,мы ответим вам в ближайшее время.(наложить музыку компьютерных игр,удаленные звуки стрельбы.)
Убрать эхо с аудиозаписи голоса
Всем привет!
Ищу специалиста по обработке аудио. Нужно убрать эффект эхо с аудиозаписи. Как можно максимально приблизить качество к идеальному, если такое возможно.
Пример аудио прикрепил.
Полную запись вышлю человеку, который возьмется за работу.
В заявке указывайте сроки, цену и тестовый результат удаления эффекта эхо из прикрепленной записи.
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