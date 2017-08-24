Убрать эхо с аудиозаписи голоса

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт7 заявок547 просмотров

Всем привет!

Ищу специалиста по обработке аудио. Нужно убрать эффект эхо с аудиозаписи. Как можно максимально приблизить качество к идеальному, если такое возможно.

Пример аудио прикрепил.

Полную запись вышлю человеку, который возьмется за работу.

В заявке указывайте сроки, цену и тестовый результат удаления эффекта эхо из прикрепленной записи.

8 лет назад
a-nester
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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