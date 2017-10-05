Одна небольшая запись.
Приветствие компании
Спасибо за звонок в клуб виртуальной реальности VrZone,мы ответим вам в ближайшее время.(наложить музыку компьютерных игр,удаленные звуки стрельбы.)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен красивый, запоминающийся аудио ролик для рекламы на радио магазина авто запчастей, 10 секундАудиомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад
Наложить голос на видео, на русском языке. Цена и сроки по договоренности.Аудиомонтаж25 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Нужно записать игровой аудио ролик для рекламы в мебельном торговом центре. Два разных диктора или один - не важно. Важно чтобы читался диалог. На фоне легкой веселой музыки на ...Завершен8 лет назад
- $22
Нам нужна аудиозапись-приветствие на английском языке.Запись должна быть в формате wav (PCM, 8kHz, 16bit, mono).Стоимость работы 1300рАудиомонтаж11 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать/написать/обработать музыкальный/звуковой фон под видео проект (5 мин.)Завершен8 лет назад
Добрый день, Есть подкаст, который записан в программе Audacity. Нужно обработать дорожку, вырезать нестыковки и тд. Общая продолжительность записи - 1 час 8 минут. В итоге хочу получить файл проекта Audacity с обработкой. ...Аудиомонтаж8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отредактировать видео (убрать шумы, сделать коллаж из имеющихся фото).Завершен8 лет назад
Есть видео, длительностью 90 секунд Требуется переформатировать его для показа в кинотеатрах. Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/U869-_sP3LyfBV. Сюда не прикрепить. Большое.Завершен8 лет назад
Нужно смонтировать подкаст. Длина исходника 1 час 6 минут. Вырезать все лишнее, выровнять громкость, удалить шумы, дыхание. Добавить джинглы при смене темы разговора (звукой эффект, выбран и предоставляется). Добавить фоновую ...Завершен8 лет назад