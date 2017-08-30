Сделать ремикс на песню VIP77 2001г

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт5 заявок230 просмотров

Песня "VIP77 - лето"

сделать "amoCRM feat VIP77"

Взять этот станрадтный трек и вставить фразу в несколько мест (фразу нужно будет записать на диктофон).

работы на 15 минут

AmoCRM
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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