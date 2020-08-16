Видеомонтаж любой сложности

Выполню монтаж любого ролика любой сложности от вас требуется только объяснить что нужно сделать либо показать примеры работ. :3

Работаю быстро, в основном в Sony Vegas, Premiere pro, After effects.

-Что я умею простым языком: Склейка видео, склейка фото, нарезка видео, ускорение\замедление видео, работа с любыми эффектами, цветокор, титры, озвучка ( при необходимости ). AMV, GMV MMV

Обо мне: Я простой парень, живу в Самаре, раньше делал видео для своего ютуб канала как хобби,На нем есть развлекательные и игровые видео. Видео подвязаны на монтаже и эффектах. Всегда стараюсь совершенствовать свой уровень навыков осваивая разные программы и пытаюсь разобраться в них на 100%, что бы можно было реализовать все что придет в голову =).

Вк https://vk.com/id60940954 (добавляйтесь, в будущем не придется искать ^_^)

Telegram:IdkeGood +79674960759

YT https://www.youtube.com/channel/UCtHB5TLZ4SWKtVfuRAsfn3A?view_as=subscriber (некоторые работы)

Рассматриваю сотрудничество на долгосрочной основе.