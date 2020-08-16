DominosZ

Костя DominosZ

 
28 летРоссия/Самара
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Видеомонтаж любой сложности

Выполню монтаж любого ролика любой сложности от вас требуется только объяснить что нужно сделать либо показать примеры работ. :3

Работаю быстро, в основном в Sony Vegas, Premiere pro, After effects.

-Что я умею простым языком: Склейка видео, склейка фото, нарезка видео, ускорение\замедление видео, работа с любыми эффектами, цветокор, титры, озвучка ( при необходимости ). AMV, GMV MMV

Обо мне: Я простой парень, живу в Самаре, раньше делал видео для своего ютуб канала как хобби,На нем есть развлекательные и игровые видео. Видео подвязаны на монтаже и эффектах. Всегда стараюсь совершенствовать свой уровень навыков осваивая разные программы и пытаюсь разобраться в них на 100%, что бы можно было реализовать все что придет в голову =).

Вк https://vk.com/id60940954 (добавляйтесь, в будущем не придется искать ^_^)

Telegram:IdkeGood +79674960759

YT https://www.youtube.com/channel/UCtHB5TLZ4SWKtVfuRAsfn3A?view_as=subscriber (некоторые работы)

Рассматриваю сотрудничество на долгосрочной основе.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$14
7 баллов
3 года назад
Монтаж свадебного клипа
работа сделана в срок
Работа оплачена
Ответный отзыв
AliazaRydsa
35 летАлжир
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Креатив inst
Работа выполнена, впредь буду обращаться к Константину
Четкое задание, Алия всегда на связи)
Ответный отзыв
arrow_t
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Слайд-шоу на 3 минуты
Сделал все, как договорились, с опережением сроков, оперативно внес правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Советую Татьяну как ответственного заказчика. Четкая задача и оплата в срок =)
Ответный отзыв
g0oddeal
Кирилл 
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$7
10 баллов
3 года назад
Видеомонта
Работа выполнена в срок. Всё по оговоренным заранее условиям, доволен!
Кирилл хороший заказчик, дает четкие задания =)
Ответный отзыв
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$7
10 баллов
3 года назад
В шаблон After Effects подставить готовый текст и фото: 10 шт
Рекомендую Константина как надежного исполнителя! Спасибо за оперативность, постоянное нахождение на связи, приятную коммуникацию. Задача была выполнена в полном объеме в оговоренные сроки. Спасибо!
Мария Всегда на связи, вежливая и ответственная. Знает свое дело как никто другой. Советую)
Ответный отзыв