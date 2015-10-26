Сайт на Биктрикс

Уважемые фрилансеры,

Нужен сайт на Битриксе.

Исходные данные:

- Битрикс, на который можно подвесить второй сайт.

- Мы можем сами сделать дизайн по тех. требованиям.

- Мы можем сами написать выгрузчик для каталога через из 1С.

Нам нужны услуг веб-программиста, который собрал бы все воедино по нашему ТЗ, помог выбрать шаблон и настроить Битрикс (ТЗ прилагается).

Тз в прикрепленном файле.