Сайт на Биктрикс

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок166 просмотров
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Уважемые фрилансеры,

Нужен сайт на Битриксе.

Исходные данные:

- Битрикс, на который можно подвесить второй сайт.

- Мы можем сами сделать дизайн по тех. требованиям.

- Мы можем сами написать выгрузчик для каталога через из 1С.

Нам нужны услуг веб-программиста, который собрал бы все воедино по нашему ТЗ, помог выбрать шаблон и настроить Битрикс (ТЗ прилагается).

Тз в прикрепленном файле.

8 лет назад
baltic2016
Светлана 
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад