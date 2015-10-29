Доработки по сайту. Система 1-С Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки214 просмотров
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Нужно внести некоторые изменения на сайт elkivip.ru Список задач во вложении. От вас цена и сроки

8 лет назад
SoVa_Co
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
anlight
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
3 дня
Все замечательно, в оговоренные сроки, четко и хорошо сделано. Понимание ТЗ идеальное, без лишних вопросов. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, приятно работать! Понятное, четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую!