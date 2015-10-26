Посмотреть что с сайтом и подправить

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на джумле, при входе в админку выходит ошибка, см.скрин.  Подсказать что это, как бороться, и помочь решить. 

8 лет назад
trend
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
82 отзыва(-1)