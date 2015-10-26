Посмотреть что с сайтом и подправить

1. Вывести актуальную информацию о пунктах доставки (есть API и вроде есть готовый модуль http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=15505) Но там много всего, а мне нужно только адреса пунктов доставки, можно и спарсить отсюда http://www.edostavka.ru/contacts/city-list.html 2. Также еще нужны небольшие ...