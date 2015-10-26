Аналитический отчет существующего портала/сайта

Анализ указанных Заказчиком порталов: сегменты, ценность, функционал.

К анализу:

1) http://www.emls.ru

2) http://spb.cian.ru

3) http://realty.dmir.ru

4) https://www.airbnb.ru

Выходной результат: Аналитический отчет бизнес-модели каждого портала по существующим системам в форме таблицы excel: т. е. что система предлагает юзеру, функциональность системы, её возможности и прочие плюшки (используемые технологии, модули, верхнеуровневая функциональность, ролевая модель, схема взаимодействия ролей, модель

информационных потоков и пр.).

Просьба писать в заявке вашу цену и сроки. Оплата по факту.