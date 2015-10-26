Аналитический отчет существующего портала/сайта

Проект выполнен на приобретенной теме Magento, по предоставленному дизайну поменять дизайн хедера сайта. http://prntscr.com/8vjevn
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анализ указанных Заказчиком порталов: сегменты, ценность, функционал.
К анализу:
Выходной результат: Аналитический отчет бизнес-модели каждого портала по существующим системам в форме таблицы excel: т. е. что система предлагает юзеру, функциональность системы, её возможности и прочие плюшки (используемые технологии, модули, верхнеуровневая функциональность, ролевая модель, схема взаимодействия ролей, модель
информационных потоков и пр.).
Просьба писать в заявке вашу цену и сроки. Оплата по факту.
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