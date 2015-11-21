Програминг сайта на любой удобной CMS либо самопис.

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок191 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт по продаже по купле продаже авто номеров, будет переведён на немецкий язык по завершению.

Желательно указывать примерную цену и CMS на которой собираетесь, писать учесть что нужна будет модерация объявлений.

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Остальное при личном разговоре.

8 лет назад
Psyholord
Михаил 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
igorrebega
Игорь 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$300
18 дней
Отлично понял задачу, поправил там где надо и додумал. Ответственный и хороший прогер!
Отличный заказчик, знает что ему нужно. Своевременная оплата, нет барьеров в общении. Будем продолжать работать!