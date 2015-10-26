Натянуть шаблон на движок OpenCart, установить выгрузки xml

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки135 просмотров
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Необходимо установить шаблон отсюда freeopencart.ru/   на движок Opencart. Сделать чтобы сайт полностью функционировал и установить выгрузки от поставщиков в формате xml. Можно установить по cron либо любым другим способом чтобы работало и автоматически обновлялось.Могу взять этот модуль, если потребуется opencartforum.com/files/f... Параллельно есть рабочий сайт, откуда можно взять скрипт для автоматического обновления.  Нужно, чтобы исполнитель имел опыт работы с opencart. В дальнейшем буду давать задания по создавшемуся сайту. Общение и подробности в скайпе.

OpenCart
8 лет назад
strongman
Даниил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
8 лет назад
$220
5 дней
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