Натянуть шаблон на движок OpenCart, установить выгрузки xml

Необходимо установить шаблон отсюда freeopencart.ru/ на движок Opencart. Сделать чтобы сайт полностью функционировал и установить выгрузки от поставщиков в формате xml. Можно установить по cron либо любым другим способом чтобы работало и автоматически обновлялось.Могу взять этот модуль, если потребуется opencartforum.com/files/f... Параллельно есть рабочий сайт, откуда можно взять скрипт для автоматического обновления. Нужно, чтобы исполнитель имел опыт работы с opencart. В дальнейшем буду давать задания по создавшемуся сайту. Общение и подробности в скайпе.