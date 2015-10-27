Доработать компонент рассылки на Joomla

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок121 просмотр
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Требуется доработать acymailing добавив несколько дополнительных параметров

Joomla
8 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад