Запись на прием к врачу (сайт MODx)

Сайт http://www.vounc.ru/, на котором необходимо создать раздел (модуль) для записи на приём к врачу в электронном виде. При этом у работников регистратуры должна быть возможность редактировать расписание работы врачей и время приёма. Также, после записи пациента на определенное время, это время должно стать неактивным для записи.

Пример со скриншотами есть во вложении к проекту.

Указывайте бюджет и сроки!