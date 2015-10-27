Интегрирование

Вообщем сайт пока что на стадии согласования дизайна. Сейчас необходимо определиться с cms ,исходя из следующих требований. Для понимания-Мы авто сервис и сейчас стоит задача предоставлять доступ к камере наблюдения,закрепленной напротив каждого поста- клиенту. на время пока его автомобиль будет находится у нас. Выдача логина и пароля будет производиться при открытии заказ-наряда, и ,соответственно , прекращаться доступ при закрытии.Доступ к камере должен быть только у того кто владеет логином и паролем, если он поделиться с кем то ссылкой-не страшно,главное что бы она прекращала работать когда парольс станет недействительным.

А теперь задача:

Необходимо будет ,совместно с программистом 1с, связать сайт и 1с альфа авто. В плане обмена учетными данными для клиентского доступа к личному кабинету с последующим доступом к камерам. На самом сайте организовать постоянную связь с личным кабинетом на http://ru.ivideon.com/.

принцип работы-клиент получает логин к кабинету, 1с подгружает на сайт логин и пасс,в этих данных указан маркер комнаты ,на сайте http://ru.ivideon.com/ настроено 13 чат комнат с отдельными камерами, клиент вводя полученные данные полчает право на просмотр именно его,заранее определенной камеры. Клиент получает машину-1с выгружает список неактивных паролей, сайт закрывает доступ к кабинету.

Предлагайте Ваши варианты решения и сумму.