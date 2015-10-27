Развернуть и запустить на хостинге сайт с БД на 6 гигов

Необходимо развернуть и запустить на хостинге тяжелый сайт - аналог justclick ( https://2skladchik.com/threads/baza-justclick-ru-c-sortirovkoy-po-avtoram-na-4-3mln-podpischika.6247/ ). Сайт весит 3GB + БД MySQL 6GB

Основной объем базы - зарегистрированные пользователи, их там 5 000 000.

Мое видение:

Есть также этот настроенный сайт на денвере - как вариант можете развернуть на локалке, после чего базу грузить частями на хостинг. Или загрузить без пользователей. Пользователей потом частями загружать буду сам.

Но может мое видение не правильное - не знаю как это делается правильно.

Готов оплатить наперед уверенному исполнителю у которого рейтинг хороший