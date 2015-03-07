Pavel13309

Необходимо сделать дизайн лендинга. Тематика - КУРСЫ моделирования бровей. Головной сайт http://www.sleekbrows.com/ - made in United Kingdom. При создании нужно учесть менталитет россиянок. Макет предоставлю. Рассматриваем 2 варианта: 1. на ...
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Необходимо подобрать ключи и сделать объявления по теме "Шарж" "Шарж по фото"... Пока только поиск Яндекса. Только горячие и теплые, только НЧ и сч Регион Россия кроме Москвы и области ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать верстку LP. Требования: адаптивность для всех устройств; кроссбраузерность; ... подробнее кандидату. Пожалуйста, указывайте срок, стоимость, примеры работ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо исправить верстку LP - адаптировать отображение на разных экранах (мобильных, планшетах и пр.) http://lead-river.ru/ Пишите: срок, стоимость, результатHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Исправить (адаптировать) отображение лендинга на мобильных и планшетах http://lead-river.ru/ Пишите: срок, стоимость, результатHTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать дизайн лендинга. 6 экранов. Макет и ТЗ предоставлю заинтересовавшим кандидатам. Дизайн уникальный, лаконичность и минимализм приветствуются. Срок выполнения - 3 дня. Бонус за соблюдение сроков. Перспектива дальнейшего ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить верстку лендинга. 7 прокруток, адаптивность. Ничего необычного, стандартный функционал. Подробное ТЗ высылаю в личку заинтересовавшим кандидатам. Ваши предложения по работе, срокам, стоимости. От меня - оплата по договоренности + бонус за досрочную сдачу ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать дизай лендинга (объем 7 экранов). Дизайн без особых изысков и наворотов - что называется, просто и со вкусом.Подробное ТЗ вышлю заинтересовавшим кандидатам. Ваши предложения должны содержать, в том числе, стоимость и сроки выполнения. ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт10 лет назад