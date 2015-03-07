Pavel13309

Павел Pavel13309

 
54 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн лендинга

    Необходимо сделать дизайн лендинга. Тематика - КУРСЫ моделирования бровей. Головной сайт http://www.sleekbrows.com/ - made in United Kingdom. При создании нужно учесть менталитет россиянок. Макет предоставлю. Рассматриваем 2 варианта: 1. на ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сделать верстку LP. Требования: адаптивность для всех устройств; кроссбраузерность; ... подробнее кандидату. Пожалуйста, указывайте срок, стоимость, примеры работ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка LP

    Необходимо исправить верстку LP - адаптировать отображение на разных экранах (мобильных, планшетах и пр.) http://lead-river.ru/ Пишите: срок, стоимость, результат

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга нужен

    Нужно сделать дизайн лендинга. 6 экранов. Макет и ТЗ предоставлю заинтересовавшим кандидатам. Дизайн уникальный, лаконичность и минимализм приветствуются. Срок выполнения - 3 дня. Бонус за соблюдение сроков. Перспектива дальнейшего ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга требуется

    Необходимо выполнить верстку лендинга. 7 прокруток, адаптивность. Ничего необычного, стандартный функционал. Подробное ТЗ высылаю в личку заинтересовавшим кандидатам. Ваши предложения по работе, срокам, стоимости. От меня - оплата по договоренности + бонус за досрочную сдачу ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Необходимо сделать дизай лендинга (объем 7 экранов). Дизайн без особых изысков и наворотов - что называется, просто и со вкусом.Подробное ТЗ вышлю заинтересовавшим кандидатам. Ваши предложения должны содержать, в том числе, стоимость и сроки выполнения. ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Верстка лендинга
Павел еще раз подтвердил, что он хороший заказчик и очень ответственно подходит к составлению ТЗ и проверке работы. Сотрудничать с Павлом легко и приятно Рекомендую!
Второй наш с Максимом совместный проект и опять только положительные отзывы! Задание и все возникшие в ходе выполнения пожелания выполнены! Коммуникация и исполнительность на высшем уровне. Спасибо, Максим, и до будущих проектов!
Ответный отзыв
babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Верстка LP
С Павлом работать было очень легко. Он грамотно объяснил суть проблемы и сразу же рассказал, что именно нужно будет изменить. Сотрудничать с ним очень понравилось. Работу проверил и оплатил очень быстро Рекомендую!!
Максиму - все пятерки. Было очень непросто править чужие ошибки, но он справился и сроки выдержал! По общению и реакции на вопросы и пожелания - тоже отлично. Связь, коммуникации - без нареканий. В общем всё четко, спокойно, профессионально. Да, и ценник вполне адекватный! Спасибо, Максим! До будущих проектов!)
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