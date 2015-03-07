Pavel13309

Максиму - все пятерки. Было очень непросто править чужие ошибки, но он справился и сроки выдержал! По общению и реакции на вопросы и пожелания - тоже отлично. Связь, коммуникации - без нареканий. В общем всё четко, спокойно, профессионально. Да, и ценник вполне адекватный! Спасибо, Максим! До будущих проектов!)