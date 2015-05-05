Внести поправки в дизайн главной страницы сайта Joomla

Здравствуйте!

Требуется специалист с навыками web дизайна и верстки.

Ничего сложного, но результат должен быть профессиональным, без мелких ошибок и неточностей.

Мой сайт agyoga.org

Хочу сделать более привлекательную главную страницу, а затем и некоторые внутренние.

Тех задание в файле.

От вас жду

1. Стоимость работы

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