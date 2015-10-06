Срочно требуется сверстать слайдер

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки152 просмотра

Есть срочный заказ, надо срочно сверстать сладер http://clip2net.com/s/3hely3m

максимум 2–4 часа

Жду

10 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimki
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-2)
10 лет назад
$10
1 день
Справился с заданием на отлично! Спасибо!
Хорошая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dimki
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-2)
10 лет назад

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