Здравствуйте! Нужно сделать блок с эффектом описанный ниже: Есть блок, в нем находятся в один ряд 4 блока, в каждом из них есть краткое описание и ссылка на полное описание каждого из блоков.(эффект 1 ...
Срочно требуется сверстать слайдер
Есть срочный заказ, надо срочно сверстать сладер http://clip2net.com/s/3hely3m
максимум 2–4 часа
Жду
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