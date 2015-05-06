Верстка страницы заглушки из фона и текста (HTML)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок224 просмотра

Уважаемые верстальщики! Нужно сверстать страницу заглушку на сайт.

Страница состоит из фона, лого, текста посередине экрана - ВСЕ.

Работы на 5 минут, цена минимальная. Положительный отзыв обеспечен - за оперативное выполнение.

Кто заинтересован в быстрых деньгах и отзыве, пишите!

HTML
10 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

afreeseo
Евгений 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, чётко поставленная задача. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

afreeseo
Евгений 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад

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