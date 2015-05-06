Изменить страницу (CSS,PHP)

Добрый день.

Есть страница, PHP+CSS с стандартным дизайном.

Задача переделать данную страницу под новый дизайн.

С того что видел там CSS.

Предпочтения для тех у кого кошелёк U ( То есть Украина )

Страницу и.т.п покажу через TeamViewer. Копирование данной страницы на ПК\Сервер исполнителя не допускается.

При размещении заявки на выполнение просьба указывать тип кошелька системы Webmoney