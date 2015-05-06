Изменить страницу (CSS,PHP)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки196 просмотров

Добрый день.

Есть страница, PHP+CSS с стандартным дизайном.

Задача переделать данную страницу под новый дизайн.

С того что видел там CSS.

Предпочтения для тех у кого кошелёк U ( То есть Украина )

Страницу и.т.п покажу через TeamViewer. Копирование данной страницы на ПК\Сервер исполнителя не допускается.

При размещении заявки на выполнение просьба указывать тип кошелька системы Webmoney

CSSPHP
10 лет назад
aleksander_2005
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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