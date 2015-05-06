Уважаемые верстальщики! Нужно сверстать страницу заглушку на сайт. Страница состоит из фона, лого, текста посередине экрана - ВСЕ. Работы на 5 минут, цена минимальная. Положительный отзыв обеспечен - за оперативное выполнение. ...
Сверстать сайт
Порядка семи - восьми страниц. Выходные в работе, оплата по факту. Скриншоты по запросу.
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