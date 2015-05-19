Для сайта на wordpress http://ferrum-body.ru/ реализовать мобильный шаблон/мобильная версия сайта. Основные моменты реализации: 1. дизайн сохранить текущий 2. мобильный внешний вид (набросок) имеется 3. в тесте pagespeed значения 100 (сейчас 64) 4. правильное распознавание ...
Сверстать и натянуть на DLE шаблон
Требуется сверстать новый макет и затем натянуть его на DLE.
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