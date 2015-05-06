Сайт на редкой CMS, надо добавить медиа запросов в отдельном css файле, чтобы выстроить содержимое в одну колонку для мобильных устройств. Плюс скриптование меню (выезжает слева, второй уровень складывается, раскладывается) Бюджет 5000 рублей.
Адаптивная верстка + базовый функционал, WP, информационный сайт.
Для существующего проекта на WordPress 4.0 необходимо в рамках "редизайна" сверстать обновленные макеты и интегрировать с текущим сайтом.
Информационный сайт, несложная структура/функционал:
Главная + контентные страницы + карта сайта + 404 + вопрос-ответ + контакты.
Задачи в рамках данного ТЗ:
- Кроссбраузерная, валидная верстка макетов из PSD
- Подключение структуры/контента/БАЗОВОГО функционала (для решения сложных задач по коду может быть привлечен соответствующий специалист)
- Проверка работоспособности.
- Создание функциональных резервных копий нового/старого сайта.
- Выкат обновленной версии сайта.
Основные изменения по сайту относительно "исходного" (старого) сайта.
1. Обновленный дизайн.
2. Адаптивность
3. Современные технические решения по верстке (подгрузка документов ajax-ом как альтернатива пагинации, ховеры, и проч.)
Кроссбраузерность по платформам Windows, MacOs для браузеров: IE7-9, Chrome (15+), Firefox (15+), Opera (12+), Safari 5
Стандарты: HTML5/CSS3.
HTML - должен проходить валидацию W3C
===
В пакете PSD стандартные наборы макетов: 1300, 960, 640, 320 px.
При необходимости возможна дополнительная консультация дизайнера по поведению элементов сайта при "масштабировании".
===
По верстке:
HTML код:
Кодировка – utf-8
Структурированный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков). Отбивка табами.
Семантическая разметка на уровне грамотного использования тегов.
+Недопустим «перехлёст» тегов. Например:
+Недопустимо «разрывать» теги:
src="..." alt="..." />
CSS код:
Структурированный, отбивка табами.
Комментариями обозначены начало/конец крупных модулей/блоков разметки.
Все стили - во внешних файлах.
Javascript код:
Структурированный, отбивка табами.
Имена переменных осмысленные, на ваше усмотрение.
Снабжен комментариями
Список подключаемых плагинов для функционала сайта:
WordPress SEO - вывод хлебных крошек.
Perelink BiNET Pro - вывод похожих записей в конце поста.
Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ результат должен быть:
"Отлично! Страница оптимизирована для мобильных устройств".
===
Ссылку на сайт и пакеты PNG отправлю желающим в приват (дабы не злоупотреблять тут ссылками, ага).
Для принятия положительного решения относительно вашей кандидатуры укажите пожалуйста:
- бюджет
- срок выполнения работ
- примеры выполненных вами ранее работ по верстке под WP с адаптивным поведением (наиболее удачные на ваш взгляд).
- контактные данные, желательно включая средства оперативной связи.
===
Оплата производится по факту выполнения работ.
Возможна поэтапная оплата (выполнил часть - получил часть).
Оплата возможна в формах:
- Электронные платежные системы: WMR, ЯД, Киви.
- Перечисление на карту Сбербанк или любую другую.
- Оплата налом, в случае, если вы проживаете где-то рядом с Москвой, Херсоном или в Крыму :)
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