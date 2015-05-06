Адаптивная верстка + базовый функционал, WP, информационный сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки242 просмотра

Для существующего проекта на WordPress 4.0 необходимо в рамках "редизайна" сверстать обновленные макеты и интегрировать с текущим сайтом.

Информационный сайт, несложная структура/функционал:

Главная + контентные страницы + карта сайта + 404 + вопрос-ответ + контакты.

Задачи в рамках данного ТЗ:

- Кроссбраузерная, валидная верстка макетов из PSD

- Подключение структуры/контента/БАЗОВОГО функционала (для решения сложных задач по коду может быть привлечен соответствующий специалист)

- Проверка работоспособности.

- Создание функциональных резервных копий нового/старого сайта.

- Выкат обновленной версии сайта.

Основные изменения по сайту относительно "исходного" (старого) сайта.

1. Обновленный дизайн.

2. Адаптивность

3. Современные технические решения по верстке (подгрузка документов ajax-ом как альтернатива пагинации, ховеры, и проч.)

Кроссбраузерность по платформам Windows, MacOs для браузеров: IE7-9, Chrome (15+), Firefox (15+), Opera (12+), Safari 5

Стандарты: HTML5/CSS3.

HTML - должен проходить валидацию W3C

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В пакете PSD стандартные наборы макетов: 1300, 960, 640, 320 px.

При необходимости возможна дополнительная консультация дизайнера по поведению элементов сайта при "масштабировании".

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По верстке:

HTML код:

Кодировка – utf-8

Структурированный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков). Отбивка табами.

Семантическая разметка на уровне грамотного использования тегов.

+Недопустим «перехлёст» тегов. Например:

+Недопустимо «разрывать» теги:

src="..." alt="..." />

CSS код:

Структурированный, отбивка табами.

Комментариями обозначены начало/конец крупных модулей/блоков разметки.

Все стили - во внешних файлах.

Javascript код:

Структурированный, отбивка табами.

Имена переменных осмысленные, на ваше усмотрение.

Снабжен комментариями

Список подключаемых плагинов для функционала сайта:

WordPress SEO - вывод хлебных крошек.

Perelink BiNET Pro - вывод похожих записей в конце поста.

Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ результат должен быть:

"Отлично! Страница оптимизирована для мобильных устройств".

===

Ссылку на сайт и пакеты PNG отправлю желающим в приват (дабы не злоупотреблять тут ссылками, ага).

Для принятия положительного решения относительно вашей кандидатуры укажите пожалуйста:

- бюджет

- срок выполнения работ

- примеры выполненных вами ранее работ по верстке под WP с адаптивным поведением (наиболее удачные на ваш взгляд).

- контактные данные, желательно включая средства оперативной связи.

===

Оплата производится по факту выполнения работ.

Возможна поэтапная оплата (выполнил часть - получил часть).

Оплата возможна в формах:

- Электронные платежные системы: WMR, ЯД, Киви.

- Перечисление на карту Сбербанк или любую другую.

- Оплата налом, в случае, если вы проживаете где-то рядом с Москвой, Херсоном или в Крыму :)

AJAXCSSHTMLJavaScriptmacOSWordPress
10 лет назад
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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