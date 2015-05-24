Поправить блок похожих новостей в DLE

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки150 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт, вот одна из его страниц:

http://allgamegirls.com/igry-vinks-dlja-devochek/200-vinks-na-plyazhe.html

Блок похожих новостей должен быть оформлен нормально, в виде картинки, заголовка и текстом из короткой новости. Вроде как здесь http://flashgameplace.net/2555-ogon-i-voda-v-hrustalnom-hrame.html

DLE
10 лет назад
chimikk
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад
$8
1 день
Сделано все что просил, быстро и ровно.
Все отлично.Оплата без задержки.Рекомендую

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад

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