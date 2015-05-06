Натянуть Дизайн PSD на PSD

Первый мой негативный отзыв за 7 лет. Дата принятия 06.05.2015 в 22:54 Должен был сдать 11 числа. Я написал во вторник - на что мне ответили нужно еще день-два. Вчера написал в скайп/письмо- сегодня написал - тишина.. Вместо 5 дней, прошло 9 дней. Вчера был на сайте - ничего не написал. Сроки все сбили, подвели конкретно. Может там и есть причина адекватная, но надо предупреждать.