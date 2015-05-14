Здравствуйте. Есть сайт, вот одна из его страниц: http://allgamegirls.com/igry-vinks-dlja-devochek/200-vinks-na-plyazhe.html Блок похожих новостей должен быть оформлен нормально, в виде картинки, заголовка и текстом из короткой новости. Вроде как здесь http://flashgameplace.net/2555-ogon-i-voda-v-hrustalnom-hrame.html
Адаптивная верстка старого сайта
Сайт на редкой CMS, надо добавить медиа запросов в отдельном css файле, чтобы выстроить содержимое в одну колонку для мобильных устройств. Плюс скриптование меню (выезжает слева, второй уровень складывается, раскладывается)
Бюджет 5000 рублей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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