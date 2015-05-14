Адаптивная верстка старого сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок277 просмотров

Сайт на редкой CMS, надо добавить медиа запросов в отдельном css файле, чтобы выстроить содержимое в одну колонку для мобильных устройств. Плюс скриптование меню (выезжает слева, второй уровень складывается, раскладывается)

Бюджет 5000 рублей.

CSS
10 лет назад
vronskiy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Антон отличный специалист. Адаптивная верстка проведена по высшему разряду!!!
Отличный заказчик, четко знает, что хочет, оплата моментально. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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