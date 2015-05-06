Здравствуйте. Есть сайт, вот одна из его страниц: http://allgamegirls.com/igry-vinks-dlja-devochek/200-vinks-na-plyazhe.html Блок похожих новостей должен быть оформлен нормально, в виде картинки, заголовка и текстом из короткой новости. Вроде как здесь http://flashgameplace.net/2555-ogon-i-voda-v-hrustalnom-hrame.html
Адаптировать шаблон JoomlArt под визуал шаблона на WordPress
В наличии купленный шаблон:
http://demo.themesuite.com/index.php?theme=Automotive-WP
Цветовая схема «Green» – как на скриншоте.
Тематика – «Аренда автомобиля»
На сервере установлен шаблон Ja Hotel от клуба JoomlArt (у меня действующий dev.аккаунт) для Joomla 3.4.
За основу берётся сайт kolchis.ru/
• Структура информации (K2)
• Навигация
• Заголовки (псевдонимы), тексты (мета-информация) и изображения будут изменены мной и владельцем сайта в процессе работы.
ЗАДАЧА №1
Модифицировать темплейт Ja Hotel, полностью (в самом дотошном понимании этого слова. не похоже, не почти, а полностью) повторив внешний вид (css стили), используемый на демо-сайте http://demo.themesuite.com/index.php?theme=Automotive-WP , но с модулями JoomlArt и по схеме, обозначенной в прилагаемом файле скриншота главной страницы.
Нет принципиальной разницы, будет ли результат согласован с новым модулем JoomlArt Advanced Custom Module или же с набором старых (JA Slideshow Lite, JA Content Slider и т.д.)
Темплейт Ja Hotel выбран, как наиболее подходящий по структуре.
Однако, могут быть востребованы элементы из темплейта Uber.
Все темплейты Joomla и тема WordPress выложены в корне сайта в виде архивов, включая квикстарты (информация для конечного исполнителя).
Внутренние страницы:
Шапка страниц – модуль JA Masshead (!)
На всех страницах, кроме контакты справа форма бронирования, как на главной.
Контакты
По аналогии со страницей темы http://demo.themesuite.com/index.php?theme=Automotive-WP или такой же в квикстарте темы.
Услуги, Туры, Трансфер, Отзывы – пока без контента, посему внешний вид этих страниц ещё будет обсуждаться.
ЧАВО
Слева аккордеон для контента K2 – модуль Sj K2 Accordion
АВТОПАРК
Страница соответствующей категории K2
Должна быть представлена в виде, близком к такому вот виду отображения www.rentmotors.ru/catalog...
Т.е. в одну линию – изображение, потом слой с доп.полями, но с тайтлом вверху, потом интротекст.
Интротекст вероятно надо сверстать двумя слоями – колонками.
На мобильных устройствах основные (изображение, доп.поля, интро) слои должны перестраиваться вертикально.
Стили максимально приблизить к образцу.
Формы поиска и фильтров не будет. Речь идет о перечени автопарка.
ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ
Двухэтапная форма бронирования на RSFormPRO (есть лицензия), компонент установлен.
Размещение – модуль справа на всех страницах на первом шаге, второй шаг на отдельной странице.
Форма частично сделана, но с ошибками и не так, как предполагает образец в теме WP.
Настройка формы, темплейта и модулей с учётом двуязычности сайта.
Заявки фрилансеров
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