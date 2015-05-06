Адаптировать шаблон JoomlArt под визуал шаблона на WordPress

В наличии купленный шаблон:

http://demo.themesuite.com/index.php?theme=Automotive-WP

Цветовая схема «Green» – как на скриншоте.

Тематика – «Аренда автомобиля»

На сервере установлен шаблон Ja Hotel от клуба JoomlArt (у меня действующий dev.аккаунт) для Joomla 3.4.

За основу берётся сайт kolchis.ru/

• Структура информации (K2)

• Навигация

• Заголовки (псевдонимы), тексты (мета-информация) и изображения будут изменены мной и владельцем сайта в процессе работы.

ЗАДАЧА №1

Модифицировать темплейт Ja Hotel, полностью (в самом дотошном понимании этого слова. не похоже, не почти, а полностью) повторив внешний вид (css стили), используемый на демо-сайте http://demo.themesuite.com/index.php?theme=Automotive-WP , но с модулями JoomlArt и по схеме, обозначенной в прилагаемом файле скриншота главной страницы.

Нет принципиальной разницы, будет ли результат согласован с новым модулем JoomlArt Advanced Custom Module или же с набором старых (JA Slideshow Lite, JA Content Slider и т.д.)

Темплейт Ja Hotel выбран, как наиболее подходящий по структуре.

Однако, могут быть востребованы элементы из темплейта Uber.

Все темплейты Joomla и тема WordPress выложены в корне сайта в виде архивов, включая квикстарты (информация для конечного исполнителя).

Внутренние страницы:

Шапка страниц – модуль JA Masshead (!)

На всех страницах, кроме контакты справа форма бронирования, как на главной.

Контакты

По аналогии со страницей темы http://demo.themesuite.com/index.php?theme=Automotive-WP или такой же в квикстарте темы.

Услуги, Туры, Трансфер, Отзывы – пока без контента, посему внешний вид этих страниц ещё будет обсуждаться.

ЧАВО

Слева аккордеон для контента K2 – модуль Sj K2 Accordion

АВТОПАРК

Страница соответствующей категории K2

Должна быть представлена в виде, близком к такому вот виду отображения www.rentmotors.ru/catalog...

Т.е. в одну линию – изображение, потом слой с доп.полями, но с тайтлом вверху, потом интротекст.

Интротекст вероятно надо сверстать двумя слоями – колонками.

На мобильных устройствах основные (изображение, доп.поля, интро) слои должны перестраиваться вертикально.

Стили максимально приблизить к образцу.

Формы поиска и фильтров не будет. Речь идет о перечени автопарка.

ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ

Двухэтапная форма бронирования на RSFormPRO (есть лицензия), компонент установлен.

Размещение – модуль справа на всех страницах на первом шаге, второй шаг на отдельной странице.

Форма частично сделана, но с ошибками и не так, как предполагает образец в теме WP.

Настройка формы, темплейта и модулей с учётом двуязычности сайта.